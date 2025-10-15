La intendente Fuentes participó de la reunión informativa sobre la nueva Boleta Única de Papel

La jornada se llevó a cabo en el Foro de Jubilados y Pensionados de Santiago del Estero.

15/10/2025

La intendente, Ing. Norma Fuentes, junto al secretario de Gobierno, Néstor Machado, y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora, participaron en el Foro de Jubilados y Pensionados Santiago del Estero de una jornada instructiva sobre la nueva Boleta Única de Papel (BUP) que se empleará en las elecciones para senadores y diputados nacionales.

"La idea es generar conocimiento para que el votante pueda con tranquilidad y de manera correcta ejercer el derecho cívico de la votación", indicó la Ing. Fuentes.

Por su parte, el contador Zamora detalló el procedimiento que deberá realizar el elector para votar con la BUP el próximo 26 de octubre ya que será la primera experiencia para el distrito de Santiago del Estero.

A su turno, Rosa Soria, presidenta de la entidad, destacó la disposición de las autoridades municipales para explicar a jubilados y pensionados el nuevo sistema de votación, y que en forma simultánea se votará con el método tradicional del cuarto oscuro para elegir las autoridades provinciales.