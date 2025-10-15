Personal de la Municipalidad realizó trabajos de descacharreo en el barrio Virgen de Guadalupe

Recolectaron objetos desechados de las viviendas que representaban un potencial criadero para el mosquito.

15/10/2025

Continúa la campaña de prevención contra el dengue en el barrio Virgen de Guadalupe, con acciones de descacharreo llevadas adelante de forma articulada por la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud.

En esta oportunidad, empleados del Centro Operativo N° 9 recolectaron los objetos desechados de las viviendas que representaban un potencial criadero para el mosquito transmisor, donde se podía acumular agua de lluvia y otros líquidos.

Cabe mencionar que, simultáneamente, agentes sanitarios de los CAPS y las UPAS de la zona visitaron cada domicilio para informar a los vecinos sobre las medidas que deben adoptar en sus hogares para evitar la germinación de estos insectos.

Las acciones de prevención seguirán este jueves 16, con fumigaciones en el barrio Alberdi, descacharreos en el barrio Primera Junta y un operativo integral de descacharreo y desmalezamiento en el barrio Los Flores.