El embajador de Argentina en EEUU aseguró que el acuerdo no tiene ninguna intención oculta

“No hay condicionamientos ni cláusulas secretas”, sostuvo Alec Oxenford tras el salvataje del gobierno de Donald Trump.

Hoy 10:21

Luego de la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, el embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, descartó la existencia de una intención oculta en el salvataje del gobierno de Donald Trump a la Argentina y confirmó que "vamos a tener novedades en breve" sobre el acuerdo comercial entre ambos países.

"No hay ninguna duda que no hubo ningún condicionamiento, ni cláusulas secretas ni ocultas. El respaldo fue total, fue explícito, fue sólido y muy alineado con una visión compartida", subrayó el diplomático argentino.

Consultado en radio Mitre por el hecho de que Trump condicionó el apoyo a Milei al resultado electoral de la elección legislativa del próximo 26 de octubre, respondió: "Esa frase fue totalmente sacada de contexto y no fue el espíritu. Esto ya fue aclarado".

"Los periodistas que estaban ahí… Me parece que a veces exageran un poquito con sacar de contexto una frase que sacada de contexto se puede interpretar de una manera, pero en el contexto fue muy clara", puntualizó.

En cuanto al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, Oxenford detalló: "Creo que podemos tener novedades en breve. He firmado un acuerdo de confidencialidad por lo que no puedo comentar detalles, pero sí que es muy importante, que se habló en detalle de este tema en la reunión en la Sala de Gabinete y el presidente Trump participó activamente en estos temas, no solamente el resto del gabinete. Vamos a tener noticias muy buenas en poco tiempo. No puedo comentar, pero vamos a tener novedades en breve".

Al referirse a las críticas de la oposición por el acercamiento entre ambos países, al afirmar que Milei "va a entregar el país y perder soberanía", el embajador respondió tajantemente: "No siento ni sentí en ningún momento ninguna vocación de atacar nuestra soberanía ni nada que se le parezca".

"Veo a un país amigo queriendo ayudar a otro país amigo a progresar porque cree en el famoso Win-Win de que cuando le va bien a los amigos de uno también le va bien a uno. Estados Unidos cree en el Win-Win y yo también creo en la estrategia de cooperación que ayuda a todos los que participan", argumentó.

En ese marco, Oxenford consideró que "una argentina próspera es buena para todos" y precisó: "Es buena para los argentinos, es buena para la seguridad regional, es buena para Estados Unidos y es buena para el mundo".

"Definitivamente nadie quiere una Argentina que no sea soberana. Es al revés, porque estas decisiones fortalecen a Argentina. Nos van a permitir defender nuestra soberanía mucho mejor que si no fuéramos fuertes. No veo ninguna contradicción, sino al revés", enfatizó.