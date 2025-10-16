Plaza Añoranzas se llenará de ritmo con Daniel Agostini y Dani Hoyos por el Día de la Madre

El festival se llevará a cabo este sábado 18 a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, y contará además con la participación de Vero Sardaña, Valeria Facelli y destacados artistas locales.
La Municipalidad de la Capital invita a todos los santiagueños a disfrutar de un gran festival que comenzará a las 18 horas y contará con una variada grilla de artistas. Entre ellos se destacan Daniel Agostini, Dani Hoyos, Vero Sardaña y Valeria Facelli, además de bandas y DJs locales que animarán la jornada.
Para garantizar la seguridad y el orden, el municipio desplegará un amplio operativo en coordinación con la Policía de la provincia, los CAPS y servicios de asistencia inmediata.
Se recuerda que no estará permitido el ingreso ni consumo de bebidas alcohólicas, ni el uso de camisetas de clubes locales de fútbol.