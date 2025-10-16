Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 OCT 2025 | 33º
X
Locales

Plaza Añoranzas se llenará de ritmo con Daniel Agostini y Dani Hoyos por el Día de la Madre

El festival se llevará a cabo este sábado 18 a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, y contará además con la participación de Vero Sardaña, Valeria Facelli y destacados artistas locales.

Hoy 11:39

La Municipalidad de la Capital invita a todos los santiagueños a disfrutar de un gran festival que comenzará a las 18 horas y contará con una variada grilla de artistas. Entre ellos se destacan Daniel Agostini, Dani Hoyos, Vero Sardaña y Valeria Facelli, además de bandas y DJs locales que animarán la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para garantizar la seguridad y el orden, el municipio desplegará un amplio operativo en coordinación con la Policía de la provincia, los CAPS y servicios de asistencia inmediata.

Se recuerda que no estará permitido el ingreso ni consumo de bebidas alcohólicas, ni el uso de camisetas de clubes locales de fútbol.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina y Marruecos definen al campeón del Mundial Sub-20: cuándo se juega, horario y sede
  2. 2. Francia quedó eliminada del Mundial Sub-20 y se frustró la final soñada con Argentina
  3. 3. Tragedia en la Ruta 34: padre e hijo murieron en un choque frontal cerca de Lugones y una mujer está grave
  4. 4. La cartelera de Cine Sunstar se renueva con tres estrenos espectaculares
  5. 5. Elías Suárez mantuvo importantes reuniones en Ciudad Capital
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT