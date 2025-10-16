Femicidio de Mileidy Herrera: condenaron a prisión perpetua a Nicolás Gómez

Así lo resolvió el Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Rosa Falco, Graciela Viaña de Avendaño y Juan Carlos Storniolo. Además, decidieron absolver al padrastro del acusado, por el delito de encubrimiento.

Hoy 13:50

El Tribunal de Juicio Oral en lo Criminal de Santiago del Estero dictó este jueves prisión perpetua para Nicolás Gómez, hallándolo responsable del femicidio de su expareja, Mileidy Herrera, ocurrido el 9 de marzo de 2022 en la localidad de Garza, departamento Sarmiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La sentencia fue dictada por los jueces Rosa Falco, Graciela Viana de Avendaño y Juan Carlos Storniolo, tras varios meses de audiencias que mantuvieron a toda la comunidad en vilo. En voto mayoritario, Falco y Viana de Avendaño consideraron acreditada la autoría de Gómez y aplicaron la pena máxima prevista por el Código Penal, al tratarse de un hecho de violencia de género con un alto grado de crueldad.

Mileidy Herrera

En disidencia, el juez Storniolo cuestionó la constitucionalidad de la prisión perpetua y propuso una condena de 25 años de prisión, aunque su postura quedó en minoría.

Por otra parte, el tribunal resolvió absolver de manera unánime a Arturo Omar Villarreal, padrastro de Gómez, quien había sido acusado de encubrimiento agravado, ya que no se pudo comprobar su participación en el intento de ocultar el crimen.

El veredicto quebró el silencio de la sala: familiares y allegados de Mileidy estallaron en llanto y gritos, reflejando el dolor y el pedido de justicia que acompañaron a la víctima y su familia desde el inicio del proceso.