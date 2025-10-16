Ingresar
Conmoción en Otumpa: hallaron un bebé muerto dentro de una caja de zapatos

El hecho ocurrió en la ruta que conduce a Otumpa, donde vecinos alertaron a la policía tras encontrar al menor. Se investigan las circunstancias del hallazgo y la identidad del bebé.

Hoy 13:40
Foto archivo.

Una escena que generó consternación se registró ayer miércoles en la ruta que conduce a Otumpa, provincia de Santiago del Estero, cuando vecinos encontraron un bebé muerto dentro de una caja de zapatos.

El hallazgo fue reportado de inmediato a la policía, que trabajó en el lugar junto a la División Criminalística y efectivos de la Comisaría de Otumpa, bajo la supervisión de la Fiscalía de turno.

Según fuentes oficiales, aún no se confirmó la identidad ni la edad del bebé. Por las características del hallazgo, no se descarta que pueda tratarse de un aborto reciente, aunque los peritos forenses y médicos policiales deberán determinar la edad gestacional y las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

Vecinos que transitaban por la zona fueron quienes encontraron la caja y dieron aviso a las autoridades, generando una gran conmoción en la comunidad. Mientras tanto, la policía mantiene custodia del lugar y continúa con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

