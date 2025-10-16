La Municipalidad de La Banda realizó una jornada de control ocular en el Jardín N° 20 “Mundo Mágico”

La actividad estuvo a cargo del personal del CAMM N° 1 del barrio Tabla Redonda, junto a la oftalmóloga Dra. Coronel, y contó con la colaboración del Club de Leones.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, llevó adelante una jornada de revisión ocular en el Jardín de Infantes N° 20 “Mundo Mágico”, en el marco de la campaña de Prevención de Ceguera Infantil.

La actividad estuvo a cargo del personal del CAMM N° 1 del barrio Tabla Redonda, junto a la oftalmóloga Dra. Coronel, y contó con la colaboración del Club de Leones, quienes se sumaron a esta importante iniciativa comunitaria.

Durante la jornada se realizaron controles visuales a los niños y niñas de la sala de 5 años, con el objetivo de detectar de manera temprana posibles dificultades en la visión y concientizar sobre la importancia del cuidado ocular desde la primera infancia.

Desde la Secretaría de Salud se destacó el trabajo conjunto con las instituciones educativas y sociales de la ciudad, así como la participación activa de las familias en cada propuesta.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, expresó: “La detección temprana es clave para prevenir futuras complicaciones visuales. Este tipo de jornadas reflejan nuestro compromiso con la salud infantil y con una atención preventiva y cercana a la comunidad”.

Estas acciones se desarrollan en el marco de las políticas de Estado impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, orientadas a fortalecer la prevención y el acceso a la salud integral de todos los bandeños, especialmente de la niñez.



