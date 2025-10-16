Cavani, otra vez afuera en Boca: no juega ante Belgrano de Córdoba

El uruguayo no respondió bien en la práctica y volvió a quedar al margen del equipo. Úbeda confía en que pueda regresar en el postergado ante Barracas.

Hoy 15:36

Sin continuidad y con problemas físicos persistentes, Edinson Cavani atraviesa un momento complicado en Boca Juniors. El delantero uruguayo no logra superar la lesión en el psoas derecho, y esta mañana se confirmó que no estará entre los convocados para recibir a Belgrano de Córdoba. Durante el entrenamiento en la Bombonera, no pudo sostener el ritmo exigido por Claudio Úbeda, por lo que se decidió marginarlo nuevamente.

El Matador había vuelto al banco en la goleada ante Newell’s, pero no sumó minutos. Luego, en una semana cargada de emociones por la muerte de Miguel Ángel Russo, se resintió de la molestia muscular durante el primer entrenamiento. Aunque la postergación del duelo ante Barracas Central le dio un margen para recuperarse, no alcanzó a ponerse a punto y el cuerpo técnico optó por preservarlo.

Úbeda probó variantes ofensivas en la práctica formal de fútbol, y si bien la idea era que Cavani no fuera titular, el riesgo de una recaída es alto si llega a jugar este sábado. Por eso, el DT y el cuerpo médico son cautos, aunque mantienen el optimismo de que pueda volver en el próximo compromiso, aún sin fecha confirmada.

En ataque, Boca mantendrá la dupla conformada por Miguel Merentiel y Milton Giménez, que seguirán compartiendo el frente ofensivo. El ex Banfield viene más efectivo, pero la “Bestia” uruguaya aporta más conexión y movilidad, por lo que el puesto seguirá en disputa cuando Cavani esté disponible.

De los 36 partidos de Boca en 2025, Cavani solo jugó 21 (19 como titular) y marcó cuatro goles. Lleva más de dos meses sin convertir —su último tanto fue ante Banfield—, muy lejos de los 20 gritos en 39 partidos que registró en 2024, y del promedio que sostuvo durante toda su carrera, con 406 goles en 749 encuentros.