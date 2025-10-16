Conmoción en Brea Pozo por la muerte de un sargento mientras cumplía funciones

El efectivo policial se descompensó en la comisaría y, pese a los esfuerzos por asistirlo, falleció casi de inmediato.

Hoy 17:14

Un profundo pesar se vive en la comunidad de Brea Pozo, departamento San Martín, tras el fallecimiento del sargento Aldo Fermín Bermúdez, quien murió ayer mientras cumplía funciones como jefe de guardia en la Comisaría 36ª.

Según trascendió, el trágico episodio ocurrió pasadas las 19 horas, cuando Bermúdez sufrió una repentina descompensación dentro de la dependencia policial. Sus compañeros intentaron asistirlo de inmediato, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida, ya que su deceso fue prácticamente instantáneo.

La fiscal Eugenia Callegaris dispuso diversas medidas investigativas, entre ellas la realización de una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

El hecho generó gran conmoción tanto entre sus colegas como en los vecinos de Brea Pozo, quienes lo recordaron como una persona comprometida y querida.



Desde la Comisión Municipal expresaron su pesar mediante un sentido mensaje en redes sociales: “La Comisión Municipal de Brea Pozo lamenta el sensible fallecimiento del Sr. Aldo Bermúdez. En estos momentos de dolor, extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Como comunidad nos unimos en un abrazo solidario y fraterno, enviándoles fuerzas y consuelo. Descanse en paz.”