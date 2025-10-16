Alerta por fuertes tormentas para Capital, Banda y otros departamentos de Santiago del Estero

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta Amarillo para la noche de este jueves. Actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas de hasta 90 km/h.

20:14

Los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica se encuentran bajo alerta meteorológica Amarilla, según el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno climático afectaría las zonas mencionadas durante la noche de este jueves.

Según lo previsto en el informe, se espera que los departamentos nombrados se vean afectados por: tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Asimismo, el organismo estatal brindó algunas recomendaciones:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.