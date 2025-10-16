Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 25º
X
Locales

La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas

Habrá múltiples actividades recreativas y shows de música en vivo.

Hoy 23:36
dia de la madre

El sábado 18 en Plaza Añoranzas, la Municipalidad de la Capital homenajeará a las madres santiagueñas con el Festival Día de la Madre, donde habrá múltiples actividades recreativas y shows de música en vivo a partir de las 18 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El evento contará con la presentación de Daniel Agostini, Dani Hoyos, Banda Aries y el tributo a Luis Miguel, Vero Sardaña, El Estallido, Valeria Facelli y el tributo a Ángela y los mejores DJs de Santiago del Estero.

Además, habrá un espacio destinado a una feria artesanal, con la venta y exposición de productos elaborados por emprendedores locales.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei: "En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”
  2. 2. El ejército de Estados Unidos destruyó otra lancha narco en el Caribe
  3. 3. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  4. 4. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  5. 5. Horror: detuvieron a una mujer por ahogar a su bebé de dos meses en un balde
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT