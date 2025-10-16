La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas

Habrá múltiples actividades recreativas y shows de música en vivo.

Hoy 23:36

El sábado 18 en Plaza Añoranzas, la Municipalidad de la Capital homenajeará a las madres santiagueñas con el Festival Día de la Madre, donde habrá múltiples actividades recreativas y shows de música en vivo a partir de las 18 horas.

El evento contará con la presentación de Daniel Agostini, Dani Hoyos, Banda Aries y el tributo a Luis Miguel, Vero Sardaña, El Estallido, Valeria Facelli y el tributo a Ángela y los mejores DJs de Santiago del Estero.

Además, habrá un espacio destinado a una feria artesanal, con la venta y exposición de productos elaborados por emprendedores locales.