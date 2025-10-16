La Municipalidad comenzó la plantación de más de 3700 árboles en el barrio Ramón Carrillo

Continúa el programa de Arbolado Urbano de la Capital.

Hoy 23:43

La Municipalidad de la Capital comenzó con la plantación de más de 3700 árboles en el barrio Mariano Moreno, en la continuidad de su programa de Arbolado Urbano.

El personal de Parques y Paseos lleva adelante la tarea para colocar diferentes especies de acuerdo a las características de las veredas y del suelo de ese sector de la ciudad. Ellas son moras híbridas, paraísos, fresnos, jacarandá, brachos. entre otras.

El programa de arbolado Urbano impulsado por la intendente, Ing. Norma Fuentes, tiene por objetivo la plantación de más de 60.000 árboles por año.

Una vez que concluyan los trabajos en el barrio Mariano Moreno los empleados municipales seguirán en el Ramón Carrillo.