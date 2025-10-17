Arranca el Torneo Final Femenino de la Liga Santiagueña: fixture completo de la primera fecha

Con 12 partidos en cuatro categorías, este domingo comenzará una nueva edición del certamen femenino organizado por la LSF.

Hoy 01:24

El fútbol femenino santiagueño vuelve a tener acción con el inicio del Torneo Final 2025, que contará con la participación de siete instituciones y una agenda cargada de partidos. Tras el Torneo 8M y la Copa Santiago, la Liga Santiagueña de Fútbol impulsa esta nueva competencia que busca consolidar el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Entre las novedades, Unión Santiago se incorpora a la categoría Sub-13, mientras que Central Córdoba redobla su apuesta con dos equipos (CC Blanco y CC Negro) en esa misma divisional, reforzando su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino.

La primera fecha se disputará este domingo 19 de octubre en tres escenarios: el estadio de Sarmiento de La Banda, y los predios deportivos de Central Córdoba y Mitre.

Fecha 1 – Torneo Final Femenino LSF

Domingo 19 de octubre

Predio Sintético CACC (El Zanjón)

18.00: Central Córdoba vs. Unión Santiago – Primera

19.00: Central Cba. Blanco vs. Unión Santiago – Sub-13

20.00: Central Córdoba vs. Unión Santiago – Sub-15

21.00: Central Córdoba vs. Unión Santiago – Reserva

Club Sarmiento (La Banda)

18.00: Sarmiento LB vs. Estudiantes – Reserva

19.00: Sarmiento LB vs. Estudiantes – Sub-15

20.00: Sarmiento LB vs. Instituto Deportivo Santiago – Primera

21.00: Sarmiento LB vs. Central Cba. Negro – Sub-13

Predio de Entrenamiento CAM N°2 (La Banda)