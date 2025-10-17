Arranca el Torneo Final Femenino de la Liga Santiagueña: fixture completo de la primera fecha

Con 12 partidos en cuatro categorías, este domingo comenzará una nueva edición del certamen femenino organizado por la LSF.
El fútbol femenino santiagueño vuelve a tener acción con el inicio del Torneo Final 2025, que contará con la participación de siete instituciones y una agenda cargada de partidos. Tras el Torneo 8M y la Copa Santiago, la Liga Santiagueña de Fútbol impulsa esta nueva competencia que busca consolidar el crecimiento de la disciplina en la provincia.
Entre las novedades, Unión Santiago se incorpora a la categoría Sub-13, mientras que Central Córdoba redobla su apuesta con dos equipos (CC Blanco y CC Negro) en esa misma divisional, reforzando su compromiso con el desarrollo del fútbol femenino.
La primera fecha se disputará este domingo 19 de octubre en tres escenarios: el estadio de Sarmiento de La Banda, y los predios deportivos de Central Córdoba y Mitre.
Domingo 19 de octubre
Predio Sintético CACC (El Zanjón)
Club Sarmiento (La Banda)
Predio de Entrenamiento CAM N°2 (La Banda)