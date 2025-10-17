Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

La Captiva PHEV 2026 es el primer SUV híbrido de la marca en la región. Combina un motor naftero con uno eléctrico y una autonomía de más de 1.000 kilómetros.

Hoy 08:00

¡Ya podés reservar la nueva Captiva Híbrida enchufable (PHEV) en GEMSA, Concesionario Oficial Chevrolet en Tucumán y Santiago del Estero! Única en su segmento y la primera SUV híbrida enchufable de la marca en la región, la Captiva PHEV redefine el concepto de eficiencia y potencia. Combina un motor naftero de 1.5 litros con un motor eléctrico, ofreciendo 204 CV y 310 Nm de torque. Con una autonomía combinada de más de 1.000 km, te permite disfrutar de viajes más largos con menor consumo, y en ciudad, moverte de forma 100% eléctrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La nueva SUV híbrida tiene un sistema que incluye una batería de fosfato de hierro y litio de 20,5 kWh, recargable tanto mediante el motor térmico como a través de fuentes externas, incluyendo corriente continua con cargador rápido tipo CCS2 y corriente alterna domiciliaria de hasta 6,6 kW. El conjunto se completa con una transmisión automática DHT de una sola marcha y tracción delantera.

Los clientes que compren una Captiva PHEV durante la preventa tendrán beneficios exclusivos, entre ellos la bonificación de los tres primeros servicios de mantenimiento (10.000, 20.000 y 30.000 km), incluyendo materiales y mano de obra, tasa preferencial de financiación para la compra, prioridad en la entrega de las unidades y la posibilidad de participar en activaciones especiales de la marca.

Diseño y habitabilidad

En el exterior, la Captiva PHEV presenta líneas aerodinámicas, parrilla frontal negra, faros LED, llantas de 18 pulgadas y barras de techo en negro. La parte trasera incorpora ópticas full LED y un portón trasero con apertura eléctrica.

El interior está equipado con asientos de eco-cuero, volante multifunción, aire acondicionado digital y un techo panorámico. Con 2,8 metros de distancia entre ejes y un baúl de 532 litros, apunta a ofrecer espacio suficiente para cinco pasajeros.

Equipamiento de seguridad

El modelo incluye seis airbags, frenos ABS con distribución electrónica (EBD) y asistencia hidráulica (HBD), control de estabilidad (ESC), cámara 360°, asistencia de salida en pendientes, monitoreo de presión de neumáticos, anclajes ISOFIX, y desbloqueo automático en caso de colisión.

Además, incorpora el sistema “Chevrolet Intelligent Driving” con asistentes de conducción como control de velocidad crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril, y alerta auditiva a peatones.

Conectividad y multimedia

La Captiva PHEV cuenta con una pantalla táctil de 15,6”, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay mediante cable, panel de instrumentos digital de 8,8”, seis parlantes y cuatro puertos USB tipo A y C.

Garantía y disponibilidad

El vehículo se ofrece con una garantía de 3 años o 100.000 km, y una cobertura para la batería eléctrica de 8 años o 150.000 km. Está disponible en colores Blanco Perla, Blanco Arena Metálico, Gris Intenso y Azul Alba.

Te esperamos en nuestras sucursales de San Miguel de Tucumán, Concepción y Santiago del Estero para reservar la nueva Chevrolet Captiva PHEV con beneficios exclusivos.