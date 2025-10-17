Así lo expresó en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.
En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación cambiaria del país y advirtió sobre la creciente tensión en los mercados financieros, al tiempo que cuestionó la falta de estabilidad política y económica en la Argentina.
“En tres meses, entraron 2.700 millones de dólares en los bancos para dejarlos guardados. En los bancos argentinos hay 35 mil millones de dólares, y en el exterior, 250 mil millones. Somos el país, después de Estados Unidos y Rusia, que tiene más dólares por habitante”, señaló Granados, destacando el comportamiento de los ahorristas ante la incertidumbre económica.
El analista también se refirió a los movimientos recientes del mercado internacional: “El Tesoro de Estados Unidos intervino otra vez, el dólar futuro se puso nervioso y el oficial subió, aunque todavía no está en la banda superior de la banda cambiaria. Hay gente que está convencida que el Gobierno va a tener que tocar el tipo de cambio, más allá de que Caputo diga que no va a devaluar”.
En ese sentido, Granados remarcó la fuerte dependencia del país respecto a la divisa norteamericana: “Somos tan dolarmaníacos que, en una situación como esta, donde todo puede cambiar y no se cree en la palabra de nadie, el dólar está alto, la tasa sube y la economía está muy nerviosa”.
Finalmente, el economista comparó la inestabilidad argentina con otros países de la región: “Se dijo en Estados Unidos que en materia económica tenemos dos sectores totalmente antagónicos. Uno destruye lo que hizo el otro. Y un país serio no puede tener esta volatilidad política. En Chile, cambia el gobierno pero no cambia la política económica: Boric no modifica la política de Bachelet”, ejemplificó para terminar.