Así lo expresó en su columna para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

En su columna de este viernes para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación cambiaria del país y advirtió sobre la creciente tensión en los mercados financieros, al tiempo que cuestionó la falta de estabilidad política y económica en la Argentina.

“En tres meses, entraron 2.700 millones de dólares en los bancos para dejarlos guardados. En los bancos argentinos hay 35 mil millones de dólares, y en el exterior, 250 mil millones. Somos el país, después de Estados Unidos y Rusia, que tiene más dólares por habitante”, señaló Granados, destacando el comportamiento de los ahorristas ante la incertidumbre económica.

El analista también se refirió a los movimientos recientes del mercado internacional: “El Tesoro de Estados Unidos intervino otra vez, el dólar futuro se puso nervioso y el oficial subió, aunque todavía no está en la banda superior de la banda cambiaria. Hay gente que está convencida que el Gobierno va a tener que tocar el tipo de cambio, más allá de que Caputo diga que no va a devaluar”.

En ese sentido, Granados remarcó la fuerte dependencia del país respecto a la divisa norteamericana: “Somos tan dolarmaníacos que, en una situación como esta, donde todo puede cambiar y no se cree en la palabra de nadie, el dólar está alto, la tasa sube y la economía está muy nerviosa”.

Finalmente, el economista comparó la inestabilidad argentina con otros países de la región: “Se dijo en Estados Unidos que en materia económica tenemos dos sectores totalmente antagónicos. Uno destruye lo que hizo el otro. Y un país serio no puede tener esta volatilidad política. En Chile, cambia el gobierno pero no cambia la política económica: Boric no modifica la política de Bachelet”, ejemplificó para terminar.