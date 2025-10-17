Brigitte Bardot padece una enfermedad “grave” y está internada en Francia

Así lo refleja la prensa local sobre el estado de salud de la leyenda del cine, de 91 años.
Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine de los años 60, está hospitalizada desde hace tres semanas en Tolón, en el sureste de Francia, debido a una intervención quirúrgica vinculada a "una enfermedad grave", según informó el periódico Var Matin.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La actriz, de 91 años, permanece internada en el hospital Saint-Jean y se esperaba que reciba el alta en los próximos días, aunque su estado sigue siendo preocupante.
Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, quien vive en Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, se está recuperando de manera paulatina. En enero de 2023, la actriz ya había sido hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.
En septiembre de este año, Bardot presentó un libro escrito a mano, "Mon BBcédaire", que su editorial Fayard describe como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia".
En esta obra, la leyenda del cine francés y activista por los derechos de los animales reivindica "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta". Anteriormente, había publicado sus memorias "Initiales BB" en 1996.
BB, de acuerdo a los datos conocidos más recientes, estaba instalada en La Madrague, su icónica casa en Saint-Tropez. Desde hace años sale muy poco y sus declaraciones son esporádicas.