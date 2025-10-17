Ingresar
Brigitte Bardot padece una enfermedad “grave” y está internada en Francia

Así lo refleja la prensa local sobre el estado de salud de la leyenda del cine, de 91 años.

Hoy 08:26

Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine de los años 60, está  hospitalizada desde hace tres semanas en Tolón, en el sureste de Francia, debido a una intervención quirúrgica vinculada a "una enfermedad grave", según informó el periódico Var Matin. 

La actriz, de 91 años, permanece internada en el hospital Saint-Jean y se esperaba que reciba el alta en los próximos días, aunque su estado sigue siendo preocupante.

Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, quien vive en Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, se está recuperando de manera paulatina. En enero de 2023, la actriz ya había sido hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

En septiembre de este año, Bardot presentó un libro escrito a mano, "Mon BBcédaire", que su editorial Fayard describe como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia".

En esta obra, la leyenda del cine francés y activista por los derechos de los animales reivindica "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta". Anteriormente, había publicado sus memorias "Initiales BB" en 1996.

BB, de acuerdo a los datos conocidos más recientes, estaba instalada en La Madrague, su icónica casa en Saint-Tropez. Desde hace años sale muy poco y sus declaraciones son esporádicas.

