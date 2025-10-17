Grave accidente en el interior: una mujer de 42 años lucha por su vida tras caer de su moto

El hecho ocurrió anoche en la zona rural de Los Aragonés, departamento Río Hondo. La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde permanece internada en coma inducido.

Hoy 10:01

Una vecina de la localidad de El Sauzal, identificada como Graciela del Valle Núñez, de 42 años, permanece internada en coma inducido en el Hospital Regional, luego de protagonizar un grave accidente en la zona rural de Los Aragonés, departamento Río Hondo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en horas de la noche del jueves, alrededor de las 22, sobre la Ruta Provincial N°211, a pocos metros del cruce con un camino vecinal de tierra. De acuerdo a la información recabada, Núñez se desplazaba en una motocicleta Mondial 110cc., cuando por causas que se investigan perdió el control del rodado y cayó pesadamente sobre la calzada.

La víctima fue hallada inconsciente junto al vehículo por un vecino de la zona, quien alertó rápidamente a los servicios de emergencia. Minutos más tarde, una ambulancia del CIS Termas de Río Hondo la trasladó de urgencia al centro asistencial, donde fue atendida por el médico de guardia Dr. Hugo Feraud, quien diagnosticó traumatismo encéfalo craneano con hemorragia y compromiso neurológico. Debido a la gravedad de su estado, fue derivada al Hospital Regional, donde continúa internada en estado crítico.

En el lugar del siniestro trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N°57 de Villa Balnearia, junto a efectivos de Criminalística, quienes realizaron pericias y levantaron evidencias en la escena, entre ellas una mancha de sangre sobre la cinta asfáltica y muestras capilares, además del secuestro del motovehículo involucrado.

La investigación quedó a cargo del fiscal interviniente Dr. Ignacio Guzmán, que ordenó continuar con las pericias y reunir testimonios para determinar las causas del hecho y establecer si hubo intervención de otro vehículo en el accidente.