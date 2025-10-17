El emotivo homenaje que prepara Boca para Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Este sábado, el Xeneize recibirá a Belgrano en un partido cargado de emoción, donde la familia y los hinchas rendirán tributo al histórico entrenador campeón de América en 2007.

Hoy 12:16

No será un día más en la Bombonera. Este sábado, cuando Boca reciba a Belgrano de Córdoba por el Torneo Clausura, el fútbol se teñirá de emoción. Será el primer partido como local desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y todo el club se prepara para un homenaje conmovedor a su querido exentrenador, símbolo de respeto y lucha dentro del fútbol argentino.

Russo ya tuvo su primera despedida la semana pasada en el hall de Brandsen 805, donde una multitud de futbolistas, dirigentes e hinchas se acercaron a darle el último adiós. Entre los presentes hubo representantes de San Lorenzo, Rosario Central, Lanús, Barracas Central y Estudiantes, además de fanáticos de todos los clubes, reflejando el cariño unánime que supo ganarse el técnico a lo largo de su carrera.

En cumplimiento de sus últimos deseos, la familia esparció sus cenizas en el césped de la Bombonera, el mismo lugar donde dirigió a Boca hacia la Copa Libertadores 2007. Un gesto que se repetirá también en los estadios de Rosario Central, Lanús y Estudiantes, los otros clubes que marcaron su trayectoria.

Para este sábado, Boca prepara un reconocimiento a la altura de su legado. El equipo saldrá al campo en un micro ploteado con su imagen y la frase “A Boca no se le puede decir que no”, su cita más recordada. Habrá un minuto de silencio, los jugadores lucirán brazaletes negros y la pantalla LED del estadio proyectará imágenes del entrenador.

Las tribunas también dirán presente con banderas, cánticos y emoción. Entre ellas, una amarilla con la imagen de Russo besando la Libertadores y otra de La 12, que ya se vio en los últimos días con la frase: “Eternamente gracias, Miguel. Fuerza a la familia. El jugador Nº12.”

Se espera la presencia de su pareja Mónica, su hija Natalia y su hijo Nacho Russo, quien podría estar en la Bombonera si Tigre, su club actual, lo autoriza. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme recibirá a la familia de forma privada en una noche que promete ser de lágrimas, recuerdos y gratitud eterna hacia un hombre que dejó una huella imborrable en el mundo Boca.