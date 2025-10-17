Sin Cavani y con el Changuito Zeballos, Boca presentó la lista de convocados ante Belgrano

Además del Matador, el lesionado Velasco y tanto Fabra como Miramón, quedaron afuera de los 24 citados por Úbeda para jugar el sábado.
La primera lista de convocados de Boca desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo dejó varios titulares para analizar. Edinson Cavani vuelve a quedar fuera por lesión, Alan Velasco se pierde el resto del torneo, y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda marcó un antes y un después con dos nombres: Ignacio Miramón y Frank Fabra, quienes no serán tenidos en cuenta para lo que queda del año.
El encuentro ante Belgrano de Córdoba será este sábado a las 18:00 en La Bombonera, y la nómina presentada es más corta de lo habitual: apenas 24 jugadores. Las ausencias responden tanto a cuestiones físicas como a decisiones futbolísticas que evidencian una depuración del plantel.
La mala noticia de último momento pasa por la ausencia del uruguayo Edinson Cavani, que sigue sin superar la lesión en el psoas derecho y acumula cuatro partidos sin jugar. Aunque integró el banco ante Newell’s, no sumó minutos. En el cuerpo técnico confían en que el “Matador” podrá volver frente a Barracas Central, el próximo lunes 27 de octubre, en el duelo postergado del Clausura.
Por su parte, Alan Velasco sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha y podría perderse lo que resta del campeonato. Su lugar lo ocupará Carlos Palacios, ya recuperado de una molestia muscular. En tanto, Leandro Paredes está nuevamente en condiciones y será titular.
Más allá de las lesiones, la lista confirmó el final de dos ciclos en el club. Ignacio Miramón y Frank Fabra no volverán a ser citados por Úbeda. El mediocampista, que llegó a préstamo desde Lille, no será adquirido por Boca y regresará a Francia tras disputar apenas 20 partidos en un año y medio.
El caso de Fabra marca el cierre de una etapa significativa: después de nueve años en el club, el lateral colombiano no renovará contrato y quedará libre en diciembre.
Entre las novedades positivas se destaca el regreso de Lucas Blondel, quien vuelve a concentrar tras sumar minutos en Reserva. Durante la práctica del miércoles, Úbeda lo probó más adelantado en el campo, en una función similar a la que hoy ocupa Brian Aguirre, lo que podría ofrecer una variante táctica interesante.
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.