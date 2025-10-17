Sin Cavani y con el Changuito Zeballos, Boca presentó la lista de convocados ante Belgrano

Además del Matador, el lesionado Velasco y tanto Fabra como Miramón, quedaron afuera de los 24 citados por Úbeda para jugar el sábado.

Hoy 14:48

La primera lista de convocados de Boca desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo dejó varios titulares para analizar. Edinson Cavani vuelve a quedar fuera por lesión, Alan Velasco se pierde el resto del torneo, y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda marcó un antes y un después con dos nombres: Ignacio Miramón y Frank Fabra, quienes no serán tenidos en cuenta para lo que queda del año.

El encuentro ante Belgrano de Córdoba será este sábado a las 18:00 en La Bombonera, y la nómina presentada es más corta de lo habitual: apenas 24 jugadores. Las ausencias responden tanto a cuestiones físicas como a decisiones futbolísticas que evidencian una depuración del plantel.

Cavani y Velasco, las bajas sensibles

La mala noticia de último momento pasa por la ausencia del uruguayo Edinson Cavani, que sigue sin superar la lesión en el psoas derecho y acumula cuatro partidos sin jugar. Aunque integró el banco ante Newell’s, no sumó minutos. En el cuerpo técnico confían en que el “Matador” podrá volver frente a Barracas Central, el próximo lunes 27 de octubre, en el duelo postergado del Clausura.

Por su parte, Alan Velasco sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha y podría perderse lo que resta del campeonato. Su lugar lo ocupará Carlos Palacios, ya recuperado de una molestia muscular. En tanto, Leandro Paredes está nuevamente en condiciones y será titular.

El adiós de Miramón y Fabra

Más allá de las lesiones, la lista confirmó el final de dos ciclos en el club. Ignacio Miramón y Frank Fabra no volverán a ser citados por Úbeda. El mediocampista, que llegó a préstamo desde Lille, no será adquirido por Boca y regresará a Francia tras disputar apenas 20 partidos en un año y medio.

El caso de Fabra marca el cierre de una etapa significativa: después de nueve años en el club, el lateral colombiano no renovará contrato y quedará libre en diciembre.

El regreso de Blondel

Entre las novedades positivas se destaca el regreso de Lucas Blondel, quien vuelve a concentrar tras sumar minutos en Reserva. Durante la práctica del miércoles, Úbeda lo probó más adelantado en el campo, en una función similar a la que hoy ocupa Brian Aguirre, lo que podría ofrecer una variante táctica interesante.

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Brian Aguirre; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.