Profundo pesar en la comunidad santiagueña por el fallecimiento del reconocido profesor Guillermo “Turu” Flores

Se desempeñaba como profesor en el Bachillerato Humanista “San Pedro Nolasco” y en el Santiago Lawn Tennis Club.

Hoy 16:20
Guillermo Turu Flores

La comunidad santiagueña se encuentra conmovida por el fallecimiento del profesor Guilermo “Turu” Flores, quien dejó de existir este jueves. El reconocido profesor se encontraba en grave estado luego de haber sufrido un accidente de tránsito.

Flores era muy querido dentro de la comunidad educativa y en el ambiente deportivo. Se desempeñaba como profesor en el Bachillerato Humanista “San Pedro Nolasco” y como profe de natación en el Santiago Lawn Tennis Club.

Colegas, alumnos e instituciones lo despidieron con emotivos mensajes y el Instituto “San Pedro Nolasco” decretó qu este viernes no haya actividad escolar en el nivel primario. 

