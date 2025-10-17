Una buena para Scaloni: Lisandro Martínez, cada vez más cerca de volver en el Manchester United

El defensor argentino se recupera de una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda y podría reaparecer en las próximas fechas. No juega desde febrero y su regreso ilusiona también a la Selección Argentina.

Después de ocho meses de inactividad, Lisandro Martínez está a punto de reaparecer en el Manchester United. El técnico Rúben Amorim confirmó que el argentino no será parte del clásico ante Liverpool, pero aseguró que su regreso está muy cerca: “Aún no está disponible. Está cerca, pero aún no”, señaló en conferencia de prensa.

El zaguero ex Defensa y Justicia sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en febrero, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y perderse el tramo final de la pasada temporada. Además, se perdió el inicio de la Premier League 2025, donde el United intenta recuperar terreno tras un mal arranque.

Durante la pretemporada en Estados Unidos, Martínez acompañó al grupo aunque no disputó minutos, priorizando la rehabilitación. En las últimas semanas volvió a entrenarse a la par de sus compañeros, un paso clave en su recuperación. Si la evolución continúa favorable, podría volver a ser convocado en los próximos partidos ante Brighton o Nottingham Forest.

Su retorno representa una excelente noticia no solo para el Manchester United, que sintió su ausencia en defensa, sino también para Lionel Scaloni, que podría volver a contar con uno de sus referentes rumbo al Mundial 2026.