Le destrozó la cara a un compañero tras una pelea escolar y fue imputado por lesiones graves

El hecho ocurrió durante un partido de fútbol entre estudiantes de 4° año. El joven agredido sufrió fracturas en el tabique nasal y otros huesos del rostro. La Justicia lo acusó por lesiones graves.

Hoy 18:02

Un violento episodio de violencia escolar terminó con un adolescente hospitalizado y otro imputado por la Justicia por el delito de lesiones graves, luego de una brutal agresión registrada en una escuela del barrio Bosco III de la ciudad Capital.

Según fuentes judiciales, el hecho tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, cuando estudiantes de diferentes divisiones del 4° año disputaban un partido de fútbol en el patio del establecimiento. Durante el juego, los protagonistas habrían tenido un cruce físico producto de una jugada brusca.

Todo parecía haber terminado allí, pero minutos más tarde, durante el descanso, uno de los adolescentes —de 17 años— aprovechó un descuido de su compañero, se acercó y le propinó una violenta trompada en el rostro, que le provocó una grave lesión.

El joven herido fue asistido por el profesor de educación física y por algunos compañeros. Presentaba hematomas en el pómulo y el párpado izquierdo, fractura de tabique nasal y otros huesos del rostro, según consta en el informe médico.

Un primer diagnóstico estimó 45 días de curaciones, mientras que un segundo estudio médico confirmó deformaciones permanentes en el rostro y una inutilización física por 30 días.

La familia del menor agredido radicó la correspondiente denuncia penal, y el caso quedó en manos del fiscal Martín Silva, quien imputó al agresor bajo el cargo de lesiones graves. El adolescente fue indagado y asistido por la defensora oficial, Andrea Coulter.

En tanto, desde la institución educativa informaron que al alumno agresor se le aplicó una sanción disciplinaria de 10 días de suspensión, quedando libre tras superar el límite de inasistencias.

La causa continúa su curso y podría derivar en nuevas medidas judiciales.