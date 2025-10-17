Ingresar
En vivo: tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca recibe a Belgrano buscando otro triunfo

Bajo el mando de Claudio Úbeda, el Xeneize se mide con el Pirata en La Bombonera por la fecha 13 de la Liga Profesional.

Hoy 18:20
Boca Belgrano

El Club Atlético Boca Juniors vivirá una jornada cargada de emoción este sábado desde las 18:15, cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Clausura, en lo que será su primer partido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, una de las figuras más queridas en la historia del club. El encuentro se disputará en La Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de ESPN Premium.

