Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 24º
X
Locales

Informan sobre cambios en los recorridos de colectivos por el acto del Día de la Lealtad en el PJ

Por el evento organizado por el Partido Justicialista, varias líneas urbanas modificarán temporalmente sus trayectos este jueves. Se recomienda a los usuarios prever demoras y atender las indicaciones del personal de tránsito.

Hoy 20:10

Con motivo del acto del Día de la Lealtad organizado por el Partido Justicialista, las líneas de colectivos que circulan por la ciudad tendrán modificaciones temporales en sus recorridos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Líneas que vienen de Sur a Norte: girarán por calle Jujuy, Absalón Rojas, Alvear, La Plata, Chaco y Belgrano antes de retomar su recorrido habitual.

Líneas que vienen de Norte a Sur: girarán en Gorriti hasta Moreno, luego continuarán por Alvarado hasta avenida Belgrano y retomarán su recorrido normal.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y estar atentos a las señalizaciones y personal de tránsito durante el desarrollo del acto.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos
  2. 2. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  3. 3. Caso Luciana Torres: denuncian filtración ilegal de conversaciones privadas por Facebook
  4. 4. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  5. 5. El tiempo para este viernes 17 de octubre en Santiago del Estero: posibles lluvias, calor e inestabilidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT