El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de octubre: anticipan una jornada gris y máxima de 29º

Las lluvias que comenzaron el viernes por la tarde se extenderían, aunque de forma dispar en el territorio santiagueño, hasta la siesta de hoy. Qué dice el pronóstico del SMN.

Hoy 06:07

Y un día regresó la lluvia a Santiago del Estero. Sí, se hizo esperar un buen tiempo pero dijo presente en la provincia desde la tarde del viernes, cuando cayó con intensidad y características diferentes en distintos puntos del territorio santiagueño. En el interior, incluso, llegó acompañada por fuertes vientos y granizo, y en la Capital lo hizo de manera persistente y se mantuvo durante toda la madrugada de este sábado 18 de octubre.

Y la pregunta ahora es cómo continuará el tiempo durante este sábado y el domingo, jornada especial por la celebración del Día de la Madre. La respuesta la tiene y brinda el Servicio Meteorológico Nacional en su página web. Según el organismo, para este sábado se espera cielo cubierto, lluvias hasta el mediodía y una máxima que podría trepar hasta los 29 grados. Los vientos, precisa el SMN, soplarán con moderada intensidad, principalmente del sector sur.

Y para los que desean conocer cómo estará la jornada de este domingo 19 de octubre, distinta porque se celebra el Día de la Madre, les contamos que el cielo se mantendrá mayormente cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y 29 de máxima. Para este día no se prevén lluvias ni tormentas, agrega el SMN en su portal.