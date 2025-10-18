Los números que explican la alarmante falta de continuidad de Cavani en Boca

El Matador quedó afuera de la lista de convocados ante Belgrano por una molestia en el psoas, misma lesión que lo marginó de los últimos tres partidos.

Hoy 09:35

Edinson Cavani quedó nuevamente descartado en Boca Juniors por una distensión en el psoas derecho, la misma lesión que lo marginó de los últimos tres encuentros del equipo. El uruguayo no será parte del duelo ante Belgrano, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, y suma así un nuevo capítulo a su extensa lista de ausencias por molestias físicas en este 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Matador, que solo convirtió un gol en el Clausura —ante Banfield, en la victoria 2-0—, no integró las convocatorias frente a Central Córdoba ni Defensa y Justicia. Luego regresó al banco en la goleada 5-0 sobre Newell’s, aunque no sumó minutos. Su vuelta parecía inminente ante el Pirata, pero durante la semana volvió a resentirse del psoas, por lo que fue descartado definitivamente.

Esta nueva ausencia será la número 17 en 38 partidos disputados por Boca en el año, lo que equivale a un 45% de los encuentros. En 2025, Cavani no pudo participar en al menos un partido de cada torneo: se perdió el cruce con Argentino de Monte Maíz por Copa Argentina, la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, siete partidos del Torneo Apertura, cinco del Clausura, y los dos primeros juegos del Mundial de Clubes ante Benfica y Bayern Múnich.

Su mejor momento en el año fue entre el 1° de marzo y el 20 de abril, cuando acumuló siete partidos consecutivos, una marca que no volvió a repetir. Los problemas musculares lo persiguen desde su llegada al club en agosto de 2023, y su tendencia va en aumento: en 2024 se perdió 19 de los 58 partidos (32%), y este año ya suma 17 ausencias en apenas 38 juegos.

Desde que viste la camiseta azul y oro, Cavani acumula los siguientes registros:

Partidos posibles: 118

Jugados: 76

Porcentaje de partidos perdidos: 36%

Mayor racha consecutiva: 14 partidos (entre septiembre y diciembre de 2024)

Lesiones: 11

Goles: 27

Asistencias: 3

Por lo pronto, Claudio Úbeda volverá a apostar por la dupla ofensiva de Miguel Merentiel y Milton Giménez, que respondió con goles en los últimos compromisos. Merentiel, pese a no estar en su mejor nivel, sigue siendo una amenaza constante, mientras que Giménez llega entonado tras su doblete ante Newell’s.

Entre lesiones y recaídas, Cavani atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada a Boca, sin poder hilvanar continuidad ni reencontrarse con su mejor versión goleadora.