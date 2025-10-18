“Muchas gracias, Miguelo": el emotivo homenaje de Boca a Russo

En la previa y durante el duelo ante Belgrano, la Bombonera se vistió de emoción para despedir a Miguel Ángel Russo, con homenajes dentro y fuera del estadio que conmovieron a todo el mundo Boca.

Hoy 18:25

Una tarde teñida de nostalgia y gratitud se vivió en La Bombonera, donde Boca Juniors rindió un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo, su histórico entrenador recientemente fallecido. En el marco del duelo ante Belgrano, los hinchas, jugadores y dirigentes se unieron en una jornada cargada de emoción, con banderas, cánticos, videos y una camiseta especial en honor al DT que marcó una era en el club.

Desde temprano, el estadio lució imágenes de Russo en sus pantallas internas, acompañadas por mensajes de despedida. En las redes oficiales del club, el tradicional anuncio del día de partido —"Hoy juega Boca"— tuvo como protagonista al propio Miguel, en una animación que repasó sus últimos pasos por el banco xeneize. “La Bombonera en el mundo es única... por la gente, por la forma”, se escuchó decir al técnico en el video que emocionó a todos.

Los alrededores del estadio también se llenaron de afecto. Los pasacalles con la frase “Miguel siempre presente en nuestros corazones” se mezclaron con la bandera de La 12, la misma que se vio en su velatorio: “Eternamente gracias, Miguel”. En el círculo central, una enorme imagen del entrenador con el lema “Amor con amor se paga” coronó la escena antes del inicio del partido.

Cuando la pelota comenzó a rodar, el homenaje se trasladó a las tribunas. Miles de hinchas entonaron con la voz quebrada: “Muchas gracias, Miguelo, muchas gracias, Miguelo / vos nos diste la Copa, vos nos diste alegrías / lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”. Un canto de amor eterno que atravesó generaciones y resumió lo que Russo significó para el pueblo bostero.