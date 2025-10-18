Úbeda valoró la entrega en la derrota ante Belgrano: "Merecimos más"

Tras la derrota 2-1, el flamante DT destacó el esfuerzo del plantel en su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo y aseguró que el equipo llegará bien al duelo ante River.

Hoy 23:29

Boca Juniors no pudo reencontrarse con la victoria en un partido cargado de emociones. En la reanudación del torneo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el Xeneize cayó 2-1 ante Belgrano en la Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, en el debut de Claudio Úbeda como entrenador interino.

Después del encuentro, el “Sifón” habló en conferencia de prensa y dejó sensaciones positivas pese al resultado adverso. “Tristeza por el resultado. El equipo mereció otro desenlace porque generamos muchas situaciones de gol, por lo menos tres o cuatro claras en cada tiempo. Los chicos entregaron todo y merecimos más”, aseguró.

El técnico también se refirió al difícil contexto emocional que atraviesa el plantel tras la pérdida de Russo, a quien se homenajeó antes del inicio del partido. “El ánimo del grupo está muy bien, obviamente con la bronca de haber perdido. Se vio cómo entregaron todo hasta el final, es una muestra de carácter”, valoró Úbeda, quien fue ayudante de campo de Russo y asumió la conducción hasta fin de año.

De cara al Superclásico ante River, que se disputará en la fecha 15, el DT se mostró confiado: “Es una responsabilidad enorme para todos afrontarlo como tal. Estoy seguro de que vamos a llegar bien y vamos a tener un buen resultado”.

El encuentro ante Belgrano se definió por un penal sancionado a instancias del VAR, tras una infracción de Lautaro Di Lollo sobre Lucas Passerini, que el Sifón consideró determinante. “El penal cambió el resultado, porque no habíamos sufrido ninguna situación de riesgo hasta ese momento. Está a la vista lo que se vio”, expresó.

Boca cerró una noche dura, pero mostró signos de entrega y compromiso que su nuevo entrenador rescató. Con el Superclásico a la vista, Úbeda buscará transformar esa actitud en el impulso necesario para un triunfo que puede marcar el rumbo del cierre del semestre.