Franco Colapinto superó a su compañero Gasly sobre el final y terminó 17º en el GP de Estados UNidos

El piloto argentino, que había largado 15º, sobrepasó al piloto francés con una gran maniobra en el cierre de la carrera. Verstappen aceleró a fondo y fue el ganador.

Hoy 18:01

El Gran Premio de Estados Unidos cerró un intenso fin de semana en el Circuito de las Américas, donde el campeonato mundial de Fórmula 1 disputó su 19ª fecha del calendario 2025. En ese contexto, el argentino Franco Colapinto completó una sólida actuación al finalizar en el 17° puesto con su Alpine A525, a una vuelta del ganador Max Verstappen, quien volvió a dominar con su Red Bull.

La estrategia del Alpine F1 Team fue similar tanto para Colapinto como para su compañero Pierre Gasly. Ambos iniciaron la competencia con neumáticos de compuesto medio, lo que permitió al piloto de Pilar mantenerse competitivo en los primeros giros. En el inicio, Colapinto protagonizó intensas batallas con Gabriel Bortoleto (Sauber) y Esteban Ocon (Haas), además de defenderse de los ataques de Lance Stroll (Aston Martin) cuando marchaba 14°.

Durante las primeras vueltas, el argentino mostró firmeza en los duelos cuerpo a cuerpo, aunque el desgaste de los neumáticos “amarillos” redujo su ritmo. En ese contexto, fue superado por Kimi Antonelli (Mercedes), quien venía recuperándose tras un toque con Carlos Sainz (Williams), que debió abandonar. Tras cumplir el turno de Gasly, el equipo llamó a Colapinto a boxes en la vuelta 32 para colocar un juego de blandos usados, con los que había clasificado. Regresó 19°, pero logró avanzar tras una parada de Bortoleto y mantuvo un ritmo constante hasta el final.

En los giros decisivos, Colapinto consiguió superar a su compañero Gasly y cruzó la meta en el 17° lugar, cerrando un fin de semana positivo pese a las dificultades de rendimiento del Alpine.

La actuación del piloto argentino reafirma su potencial dentro del equipo y fortalece su proyección para continuar ligado a la escudería en 2026, donde buscará consolidarse como uno de los talentos jóvenes más destacados de la Fórmula 1.