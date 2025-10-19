Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 17º
X
Locales

El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 19 de octubre: parcialmente nublado y una máxima de 29°C

El cielo para este Día de la Madre estará parcialmente nublado. Qué dice el pronóstico del SMN.

Hoy 07:07

Para este Día de la Madre en Santiago del Estero, según lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional en su página web, el cielo estará de parcialmente nublado (durante la mañana) a mayormente nublado durante la tarde y noche, con temperaturas agradables que rondarán entre los 17,2° a las seis de la mañana y una máxima de 29°.

¿Viento? Sí. Habrá ráfagas que podrán alcanzar hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde del sector N y rotando al NE.

Para el comienzo de semana se espera cielo parcialmente nublado, con una máxima de 32°.

¿Lluvias? No, al menos el pronóstico extendido para lo que resta de la semana que viene, aunque sí señala presencia de nubosidad y máximas que llegarían a los 36° y con tendencia a bajar el próximo sábado.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  2. 2. Macri retomó vínculos con el Gobierno, pero se mantiene al margen de la campaña
  3. 3. Estudiantes y docentes del IFD N° 15 de Colonia Dora participaron del 9° Congreso Internacional de Psicología en Tucumán
  4. 4. Detienen a un hombre por el robo de más de un millón de pesos en Añatuya
  5. 5. Franco Colapinto larga 15° y va por los puntos en el GP de Estados Unidos de la Fórmula 1
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT