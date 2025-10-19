Continúa el “Proyecto Tijeritas” con actividades gratuitas para niños bandeños

Este proyecto es fundamental para acercar servicios esenciales a la comunidad, promover la higiene personal y fortalecer los lazos entre las familias, el municipio y las instituciones educativas municipales.

Hoy 16:33

La Municipalidad de La Banda, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, llevará adelante una nueva jornada del Proyecto Tijeritas, una propuesta social e inclusiva que busca acercar servicios gratuitos y actividades recreativas a los niños y sus familias de distintos barrios de la ciudad.

El encuentro se realizó el miércoles 15 en el Jardín Municipal Nº 9 “Payasitos”, ubicado en el barrio Avenida.

Durante la jornada se brindaron cortes de cabello gratuitos para niños, además de charlas informativas y actividades recreativas pensadas para el disfrute y la integración de las familias.

Desde la Dirección de Niñez destacaron que el objetivo principal de este proyecto es acercar servicios esenciales a la comunidad, promover la higiene personal y fortalecer los lazos entre las familias, el municipio y las instituciones educativas municipales.

Asimismo, informaron que la participación es totalmente gratuita, y se solicita a los tutores presentar el DNI del menor y del adulto responsable al momento de asistir.

El intendente Roger Nediani destacó la importancia de este tipo de iniciativas que fomentan el acompañamiento a las familias: “Estos espacios son fundamentales porque nos permiten estar cerca de los vecinos, brindar contención, educación y recreación a nuestros niños, y acompañar a las familias con acciones concretas que fortalecen la inclusión social.”

De esta manera, el municipio bandeño continúa desarrollando políticas públicas orientadas al bienestar y desarrollo integral de la niñez, consolidando el compromiso de una gestión que trabaja cada día por la igualdad de oportunidades para todos.