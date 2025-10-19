La ciudad de Nueva Esperanza celebró su 34º aniversario con un emótivo acto

El gobernador Gerardo Zamora también se sumó a los festejos, a través de un video, por medio del cual saludó a la comunidad de Nueva Esperanza, con sus deseos de felicidad y progreso para todos.

Con un marco importante de público, la ciudad de Nueva Esperanza, cabecera del departamento Pellegrini, celebró este sábado su 34° aniversario con un acto central que contó con la presencia de los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, y de Producción, Miguel Mandrille, en representación del Gobierno de la provincia.

La ceremonia protocolar fue encabezada por el intendente Arnaldo "Beto" Casazola. También participaron otros funcionarios provinciales y autoridades municipales de la zona.

En este marco, además se hizo entrega de un camión volcador Volkswagen que se suma al parque automotor de la comuna para reforzar los servicios de la ciudad y zonas rurales.

En su mensaje de bienvenida, el intendente Casazola destacó el crecimiento de Nueva Esperanza, honrando los sueños de sus primeros pobladores, como parte de un proceso que se consolida desde hace 20 años, "con la conducción de Gerardo Zamora que apoya a los intendentes y comisionados, que gobierna con equilibrio y sensibilidad”. “Gracias a ese acompañamiento, hoy Nueva Esperanza tiene progreso y futuro y seguimos creciendo juntos”, expresó.

"Creemos –agregó- en un Estado presente y en el federalismo. Un pueblo se levanta con hechos y gestión, más que nunca tenemos que defender la dignidad, porque no hay progreso sin la mano del Estado. El interior vive, produce y siente con fuerza”.

El ministro Niccolai fue el encargado de cerrar los discursos con un llamado de unidad a todos los pobladores de Nueva Esperanza y zonas vecinas.

"Me da mucha alegría encontrar objetivos alcanzados en esta ciudad de Nueva Esperanza que crece, donde se respira respeto, tolerancia y paz social. Recordemos que vivimos tiempos complejos en Santiago y hacía falta otra mirada ideológica. Desde que Gerardo Zamora asumió en la Gobernación cambió la provincia con nuevas oportunidades para todos", resaltó.

Dijo también que como parte de este tiempo de crecimiento, la provincia hace una gran apuesta a la educación y en ese marco confirmó que hasta finales de este año todas las escuelas tendrán internet.

A esto se suman inversiones en seguridad habitacional, desarrollo vial, energético y más obras para lograr una mejor calidad de vida para todos los santiagueños.