Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 OCT 2025 | 23º
X
Regionales

Córdoba: atacó a su madre y quemó con agua caliente a dos policías que fueron a detenerlo

El hecho ocurrió en Villa Corina. Los agentes sufrieron quemaduras, y uno de ellos fue atendido por una posible lesión ocular.

Hoy 20:55
Córdoba

Un hombre de 43 años agredió a su mamá y quemó con agua caliente a dos policías que fueron a detenerlo. Ocurrió en la tarde del sábado en Villa Corina, en Córdoba.

El ataque tuvo lugar en una casa de la calle Federico Rauch al 2000, donde el agresor habría atacado a su madre, de 78 años. Luego de un llamado, los agentes fueron al lugar para asistir a la víctima.

En el lugar, los policías fueron sorprendidos por el hombre, que les lanzó un balde con agua caliente para evitar su detención.

Los dos policías sufrieron quemaduras: uno en los antebrazos y el brazo, mientras que el otro fue herido en la cara y debió ser derivado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular.

Frente a la agresión, el personal policial utilizó un químico para reducir al hombre y detenerlo.

La madre del agresor fue trasladada al Hospital Italiano, donde los médicos le diagnosticaron heridas en el ojo izquierdo y la espalda.

Luego del violento episodio, el hombre fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga el caso.

TEMAS Cordoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto superó a su compañero Gasly sobre el final y terminó 17º en el GP de Estados UNidos
  2. 2. En vivo: Argentina, con el regreso del santiagueño Maher Carrizo, va por la gloria ante Marruecos
  3. 3. Fue un “Buendía” para el Aston Villa: victoria con presencia argentina ante el Tottenham sin Romero, ausente por lesión
  4. 4. Sofía Jujuy Jiménez sorprendió a Kim Kardashian con un insólito regalo
  5. 5. El Diablo metió la cola: triunfazo del Manchester United ante el Liverpool en Anfield, en el clásico inglés
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT