Córdoba: atacó a su madre y quemó con agua caliente a dos policías que fueron a detenerlo

El hecho ocurrió en Villa Corina. Los agentes sufrieron quemaduras, y uno de ellos fue atendido por una posible lesión ocular.

Hoy 20:55

Un hombre de 43 años agredió a su mamá y quemó con agua caliente a dos policías que fueron a detenerlo. Ocurrió en la tarde del sábado en Villa Corina, en Córdoba.

El ataque tuvo lugar en una casa de la calle Federico Rauch al 2000, donde el agresor habría atacado a su madre, de 78 años. Luego de un llamado, los agentes fueron al lugar para asistir a la víctima.

En el lugar, los policías fueron sorprendidos por el hombre, que les lanzó un balde con agua caliente para evitar su detención.

Los dos policías sufrieron quemaduras: uno en los antebrazos y el brazo, mientras que el otro fue herido en la cara y debió ser derivado a un oftalmólogo por una posible lesión ocular.

Frente a la agresión, el personal policial utilizó un químico para reducir al hombre y detenerlo.

La madre del agresor fue trasladada al Hospital Italiano, donde los médicos le diagnosticaron heridas en el ojo izquierdo y la espalda.

Luego del violento episodio, el hombre fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga el caso.