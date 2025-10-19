Ingresar
El tierno mensaje del hijo de Julieta Prandi en el Día de la Madre: “Sin vos no sería nada”

Mateo emocionó a la conductora con un collage de fotos y una dedicatoria que conmovió a sus seguidores.

Hoy 21:05

Mateo, el hijo mayor de Julieta Prandi, le dedicó un tierno posteo a la modelo en este Día de la Madre.

El adolescente compartió una historia con varias fotos en la que se lo puede ver desde bebé hasta la actualidad en compañía de su mamá. “Feliz día a la persona más importante de mi vida. Sin vos no sería nada. Ma, te amo para siempre y por siempre”, escribió.

Sin dudarlo, Prandi reposteó la historia y comentó: “Te amo, mi vida. Gracias por elegirme como tu mamá, me hacés muy feliz”.

Asimismo, horas más tarde, la modelo realizó un posteo donde compartió un carrusel de fotos familiares en las que aparecen su mamá, Cristina, y sus hijos, Mateo y Rocco.

“Feliz día para todas las madres, las que están y las que ya no. Porque son las creadoras de todo. La raíz de cada árbol. Y somos por ustedes”, escribió.

A modo de cierre, agradeció: “Gracias mami por darme la vida. Gracias a mis dos milagros por recordarme lo hermosa que es. Son mi razón de vivir, siempre”.

