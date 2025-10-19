Ingresar
Trump evalúa importar carne vacuna desde Argentina para bajar los precios en EE.UU.

El gobierno norteamericano busca diversificar proveedores para combatir la inflación alimentaria. La medida podría beneficiar al sector exportador argentino.

Hoy 22:34
Trump

Durante un vuelo de Florida a Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ante periodistas que su gobierno “compraría algo de carne de Argentina” con el objetivo de reducir los precios internos.

La declaración se enmarca en sus esfuerzos por frenar la suba del costo de vida, uno de los temas más sensibles en la economía norteamericana.

Noticia en desarrollo...

