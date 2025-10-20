La Municipalidad informó del operativo realizado para organizar el movimiento de visitantes durante el fin de semana en La Piedad

El trabajo se concretó el sábado y domingo en horario corrido de 7 a 19 horas y forma parte de las tareas que se llevan adelante en fechas especiales durante el año.

Personal de distintas áreas de la Municipalidad de la Capital realizaron durante el fin de semana un operativo integral para organizar el movimiento de la gran cantidad de concurrentes en el cementerio La Piedad por el Día de la Madre.

El trabajo se concretó el sábado y domingo en horario corrido de 7 a 19 horas y forma parte de las tareas que se llevan adelante en fechas especiales durante el año.

El operativo implicó la participación de empleados de las direcciones de Tránsito, Calidad de Vida, Servicios Urbanos, Defensa Civil, Salud y personal del mismo cementerio.

También durante la jornada del domingo los secretarios de Coordinación, Daniel Kobilanski, y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Marcelo Vila, y la subsecretaroa de Educación, Nancy Bravo, formaron parte de un homenaje y recordatorio a las madres fallecidas con la colocación de una ofrenda floral y una ceremonia religiosa en el Cristo de La Piedad.