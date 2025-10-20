Ingresar
El jardín de infantes municipal “Papa Francisco” del barrio Saint Germés abrirá sus inscripciones el 23 de octubre

Las matrículas se podrán realizar en la parroquia San Juan Diego, ubicada en calles San Patricio y Víctor Yunes del mencionado complejo habitacional, en los horarios de 9 a 12 y de 14 a 17.

Hoy 00:35

 La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital informa que a partir del 23 de octubre próximo comenzará la inscripción a alumnos para el Jardín de Infantes N°27 “Papa Francisco” del barrio Saint Germés, para Salas de 3, 4 y 5 años. 

Para esta instancia, deberán presentarse: DNI del niño y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacuna (original y copia), Cuil del niño, 2 fotos carnet y folio tamaño A4.

Para esta instancia, deberán presentarse: DNI del niño y de los padres (original y copia), ficha médica, carnet de vacuna (original y copia), Cuil del niño, 2 fotos carnet y folio tamaño A4.

El nuevo jardín de infantes, ubicado en Perito Moreno y avenida Colón, se inaugurará a comienzos del ciclo lectivo 2026 y se trata de moderna institución que estimulará la conciencia ambiental y la convivencia armónica con el entorno natural.

Estará equipado con un laboratorio, una sala de arte, una ludoteca y un anfiteatro con gradas de hormigón y una estructura metálica que formarán un domo geodésico. También poseerá termotanques solares, juegos infantiles con pisos antigolpes, un circuito deportivo, recreativo y de estar, donde se destaca el sistema de alumbrado con artefactos, en su mayoría con energía solar.

