El calor se hará sentir este lunes con 32ºC de máxima en Santiago del Estero

Se espera un inicio de semana con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.

Hoy 06:34

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte.

Hacia la tarde, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 32ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el martes la máxima treparía hasta los 34ºC, en otra jornada de calor con cielo algo a parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte.

