“Colores que no se explican, se sienten”: Mitre presentó su nueva camiseta para la Primera Nacional 2026

A través de sus redes sociales, el Aurinegro mostró la pilcha que utilizará en la temporada que arranca este fin de semana.

Hoy 02:21

El Club Atlético Mitre mostró en sus redes sociales la nueva indumentaria que utilizará en la temporada 2026 de la Primera Nacional, campeonato en el que el Aurinegro buscará ser protagonista.

Bajo el lema “colores que no se explican, se sienten”, el club dio a conocer el diseño oficial que vestirá al plantel durante el certamen.

Un diseño clásico con identidad aurinegra

La nueva camiseta presenta bastones finos amarillos y negros, con predominancia del negro en las mangas y un cuello redondo con detalles en amarillo, reforzando la identidad histórica de la institución.

En línea con el diseño de la casaca, shorts y medias también serán predominantemente negros, logrando un conjunto sobrio y fiel a la tradición del club.

El lanzamiento generó rápidamente repercusión entre los hinchas, que comenzaron a compartir las imágenes y a manifestar su entusiasmo de cara al inicio de la competencia.

Se viene el debut

Mitre comenzará su camino en la Primera Nacional en condición de visitante, cuando enfrente a All Boys en el estadio Estadio Islas Malvinas.

Con nueva piel y renovadas ilusiones, el Aurinegro se prepara para una temporada en la que intentará dar pelea en una categoría siempre exigente y competitiva.