Sabrina Carpenter brilló en Saturday Night Live con humor, sensualidad y controversia

Entre bromas sobre su imagen provocadora, una portada polémica y un par de palabras sin censura, Sabrina Carpenter volvió a demostrar su carisma y su dominio del escenario.

Hoy 07:36

Sabrina Carpenter, quien fue tanto presentadora como invitada musical en el episodio más reciente de Saturday Night Live, ofreció un monólogo cargado de humor y picardía. La artista utilizó su intervención inicial para bromear sobre su imagen atrevida, asegurando que quiere ser conocida por algo más que su costado provocador.

“Todos piensan que soy una estrella pop cachonda, pero hay mucho más en mí. No solo estoy caliente, también estoy excitada y cargada sexualmente. Y me encanta leer”, dijo Carpenter, entre risas, durante su discurso de apertura.

En medio de su rutina, mostró la controvertida portada de su nuevo álbum Man’s Best Friend, donde se la ve en una pose sugerente. “Algunas personas se asustaron por la portada, pero lo que no saben es que así fue como recortaron la foto”, explicó antes de mostrar una versión ampliada en la que aparecía el comediante Bowen Yang ayudándola a levantarse del suelo “después de que Martin Short me empujara fuera de la fila del buffet”, bromeó.

Durante el monólogo, Carpenter también interactuó con el público, destacando su gusto por hablar con “gente normal”. Sin embargo, cuando un espectador reveló que trabajaba en capital de riesgo, la artista decidió seguir adelante rápidamente, manteniendo el ritmo humorístico del segmento.

El comediante Kenan Thompson apareció en escena con unas esposas rosas, acusándola de “hacerse pasar por una oficial de policía 200 veces en sus conciertos”, una referencia a uno de los juegos escénicos habituales de la cantante.

En la parte musical, Carpenter interpretó su éxito número uno “Manchild”, con una escenografía ambientada como una habitación, y más tarde presentó “Nobody’s Son”, en un set con estética de artes marciales.

Sabrina Carpenter

El segundo número generó controversia cuando, en la transmisión de la costa este, se escuchó sin censura la frase “fucked up” en dos ocasiones. En la costa oeste, sin embargo, el audio fue silenciado, evidenciando un control más estricto por parte de los censores.

Con una mezcla de humor, sensualidad y espontaneidad, Sabrina Carpenter logró una de las actuaciones más comentadas de la temporada en Saturday Night Live.