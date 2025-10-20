Ingresar
Santa Fe: una joven fue rescatada cuando era sometida en la vía pública

Horror en Rosario. Por el hecho, un hombre fue detenido. La muchacha tenía una cadena de perro al cuello.

Hoy 08:29
Secuestro en Rosario.

Un brutal episodio de violencia de género sucedió este sábado en Rosario, cuando un hombre fue detenido tras torturar a una joven de 23 años con una cadena de perro colocada en su cuello. El hecho sucedió en Eva Perón al 6300.

La policía llegó al domicilio ubicado en la zona oeste de la ciudad tras una denuncia por violencia de género. Según las primeras informaciones, la mujer estaba atada desde el cuello con una cadena para perros y se encontraba totalmente desnuda en plena vía pública.

Cuando los agentes llegaron, el hombre, identificado como Pablo Fabricio I. de 48 años, arrastró a la joven al interior del domicilio. El agresor intentó encerrarse dentro de la casa pero, después de forcejeos con los efectivos, finalmente fue detenido.

Según informa La Capital de Rosario, al lugar llegó también personal del Sies que examinó a la víctima antes de trasladarla al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) por un traumatismo en el miembro superior derecho.

El hombre fue trasladado a Medicina Legal para ser examinado y después quedó detenido en sede policial. La policía secuestró la cadena para perros, una tijera escolar con mango violeta, una billetera, el celular y un juego de llaves.

