Sorpresa en MasterChef Celebrity: un participante fue eliminado y otro abandonó el certamen

El reality de cocina de Telefe tuvo una gala especial este domingo por la doble salida de participantes, que dejó a todos en shock. Mirá.

Hoy 08:49

Telefe presentó este domingo la primera Gala de eliminación de MasterChef Celebrity, en un horario especial, debido a la transmisión de la final del Mundial Sub-20, y el reality se quedó con dos participantes menos: un eliminado y un abandono.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El certamen de cocina más importante del mundo cuenta con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Luego de la primera semana de competencia, MasterChef arrancó el domingo con los 12 concursantes que tuvieron que participar del juego para ganarse la continuidad en el certamen.

El formato establece que el nominado que realice el peor plato será eliminado de esta temporada, y el primero en dejar el juego fue Jorge "Roña" Castro, en una definición que lo dejó mano a mano con Luis Ventura, que se ganó su continuidad.

Pero no fue el último en irse de MasterChef este domingo, ya que el cantante Pablo Lescano, que también estaba nominado, decidió abandonar el certamen. El cumbiero se salvó de la eliminación, y tras confirmarse su continuidad gracias a su plato, él mismo informó que debía irse por compromisos laborales.