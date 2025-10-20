"Milei volvió al discurso antiperonista original para detener la pérdida de votos"

El licenciado Gustavo Marangoni analizó en diálogo con Radio Panorama el complejo entramado político y económico actual, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

Hoy 09:47

El licenciado Gustavo Marangoni analizó en diálogo con Radio Panorama el complejo panorama político y económico que atraviesa el país en la antesala de las elecciones legislativas del próximo domingo. Según el analista, el presidente Javier Milei habría optado por retomar su discurso original, caracterizado por su tono antiperonista y anticasta, como estrategia para contener la pérdida de apoyo electoral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Milei volvió al discurso original, a la idea de que se enfrenta a la casta. Regresó al discurso antiperonista. Creo que hay un cálculo de que el sentimiento antiperonista y antikirchnerista es muy potente y le puede garantizar detener la pérdida de votos”, señaló Marangoni.

El politólogo sostuvo que el escenario está marcado por una gran incertidumbre política y económica, donde “hay muchas encuestas y pronósticos, pero nada definitivo ni excluyente”. En ese contexto, explicó que la tensión económica “se refleja en los vaivenes del dólar ante el temor de que, después de las elecciones, se produzca una modificación en el tipo de cambio con una medida devaluatoria correctiva”.

Marangoni también destacó que, pese a que “el Tesoro de los Estados Unidos anunció su respaldo a la Argentina”, esto no calmó al mercado cambiario. “Esto no hizo más prudentes a los compradores de dólares, y es porque está muy extendida la idea de que el dólar está barato”, afirmó.

Por último, el analista recordó que, tras la derrota de Milei en la provincia de Buenos Aires, el mandatario había adoptado un tono más moderado y conciliador, prometiendo reducir los insultos. Sin embargo, “en el camino volvió al discurso original, al enfrentamiento con la casta y al mensaje antiperonista. Creo que ahí hay un cálculo de que ese sentimiento sigue siendo muy fuerte y puede garantizarle sostener su base de apoyo”, concluyó.

Según Marangoni, el gobierno apuesta más a reforzar su identidad “anti” que a mostrar logros concretos, en una estrategia centrada en los valores simbólicos antes que en los resultados de gestión.