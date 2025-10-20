EDESE anticipó cortes programados por trabajos de mejoras

Se realizarán este martes 21 y miércoles 22 de octubre.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 21 de octubre: de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte del barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad Capital (sobre Ruta Nac 9 entre km 1141 y 1142); de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno); de 08:30 a 11:30 hs afectando al barrio Virgen de Guadalupe de la ciudad Capital y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Sauce Bajada (dpto. Banda) y Monte Redondo, San Vicente Sur, Taquetuyoj, San Gregorio, Isla Verde, Guanaco Sombriana (dpto. Loreto y Atamisqui).
Miércoles 22 de octubre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Saldivar y Santa Justina (dpto. Moreno); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de El Polear (dpto. Banda); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Díaz y Ardiles (dpto. Banda), Mili y Estación Robles (dpto. Robles y San Martín); de 09:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (barrio Fonavi); de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (parte del barrio Centro y barrio La Alborada) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Añatuya (barrios Rosso y La Merced).