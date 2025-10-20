Ingresar
Deportivo Riestra festejó ante Instituto y volvió a la cima de la zona B

El Malevo venció a La Gloria por 1-0 como local para recuperar la punta.

Hoy 21:58
Deportivo Riestra atraviesa un presente soñado y lo volvió a demostrar. En una jornada clave, donde sus perseguidores habían ganado, el Malevo no falló y superó por 1-0 a Instituto en condición de local, resultado que le permitió mantener la cima del Grupo B del Torneo Clausura y sellar su clasificación a los octavos de final.

El héroe de la noche fue Jonathan Herrera, autor del único gol del partido en el inicio del segundo tiempo, que desató la euforia en el Bajo Flores. Con este triunfo, Riestra llegó a 27 puntos, uno más que Lanús y dos por encima de Vélez, sus inmediatos perseguidores.

El Malevo, que ya se había destacado por su solidez defensiva y efectividad en casa, volvió a dejar en claro por qué es el mejor equipo del campeonato. Con la clasificación a octavos asegurada y el liderazgo intacto, Riestra se ilusiona con seguir escribiendo una de las páginas más destacadas de su historia reciente.

