San Lorenzo lo dio vuelta y se quedó con un triunfazo ante Atlético en Tucumán

El Ciclón reaccionó a tiempo para imponerse por 2-1 en su visita al Decano y afianzarse en zona de clasificación.

Hoy 23:37

En un partido cargado de emociones y tensión, San Lorenzo consiguió un triunfo vital por 2-1 ante Atlético Tucumán, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, y sigue con chances de clasificar a los Playoffs. El Ciclón tuvo que remontar un inicio adverso, pero se impuso con carácter y efectividad en medio de un clima caliente en Tucumán

El Decano había golpeado de entrada con un gol de Marcelo Ortiz, aprovechando una desatención en la defensa azulgrana. Sin embargo, sobre el final del primer tiempo, el VAR intervino para sancionar un penal a favor del local, que Alexis Cuello cambió por gol para igualar el marcador y encender la ilusión de los de Boedo.

Con el envión del empate, los dirigidos por Damián Ayude salieron decididos en el complemento y, a los cinco minutos, Nicolás Tripichio apareció de cabeza para sellar el 2-1 definitivo. Atlético tuvo el empate en los pies de Ramiro Ruiz Rodríguez, pero su gol fue anulado por posición adelantada.

La victoria llega en un momento clave para San Lorenzo, que atraviesa un complejo panorama institucional tras el retorno de Marcelo Moretti a la presidencia, y necesitaba una alegría futbolística para calmar las aguas. 

En tanto, Atlético Tucumán sumó su segunda derrota consecutiva y se fue bajo una fuerte silbatina de sus hinchas, disconformes con la decisión del plantel de no concentrar por una deuda de premios.

