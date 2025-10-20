Tigre y Barracas Central se enfrentan en un duelo clave por la clasificación a las Copas

El Matador y el Guapo chocan por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Hoy 15:03

Tigre y Barracas Central se enfrentarán este lunes desde las 19:00 en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El Matador atraviesa un gran momento futbolístico con cinco partidos sin derrotas y buscará una nueva victoria que lo afiance en zona de clasificación a copas internacionales. Enfrente estará el Guapo, que llega golpeado tras una racha negativa y con un encuentro pendiente ante Boca.

El equipo dirigido por Diego Dabove viene de empatar 1-1 ante Newell’s en Rosario, en un emotivo partido marcado por el gol de Ignacio Russo, quien celebró entre lágrimas en homenaje a su padre, Miguel Ángel Russo, recientemente fallecido. Con ese resultado, Tigre estiró su invicto a cinco partidos, lo que le permitió trepar en la tabla anual y meterse en puestos de Copa Sudamericana, además de posicionarse en zona de playoffs del Clausura.

Por su parte, Barracas Central, conducido por Rubén Darío Insua, arrastra un presente irregular. El equipo no disputó su encuentro anterior ante Boca por el duelo nacional tras el fallecimiento de Russo y acumula una sola victoria en los últimos siete partidos. Con un cotejo menos, el Guapo se alejó de los primeros puestos de la Zona A y también de los lugares de acceso a la Copa Libertadores, aunque sigue con aspiraciones de ingresar a la Sudamericana.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Simón Rivero, Jabes Saralegui, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Facundo Mater, Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Javier Ruiz y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.

Hora: 19:00

TV: TNT Sports Premium

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Héctor Paletta

Estadio: José Dellagiovanna.