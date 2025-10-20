Una médica de 62 años redujo a un ladrón que le robó el celular en una estación de servicio

La profesional, experta en artes marciales, corrió al delincuente, lo atrapó tras una caída y lo retuvo con ayuda de vecinos hasta que llegó la Policía.

Hoy 15:17

Un hecho insólito tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en una estación de servicio ubicada en la intersección de Av. Núñez del Prado y Lugones, en la ciudad Capital. Una médica de 62 años logró reducir a un delincuente que minutos antes le había arrebatado su teléfono celular.

Según informó la Policía, la mujer —identificada como Dalale y con domicilio en calle Libertad del barrio Centro— se encontraba tomando un café en el sector exterior del local, cuando fue sorprendida por un sujeto que le sustrajo su celular de alta gama, que estaba sobre la mesa, y salió corriendo.

El ladrón, que vestía jeans negros y remera blanca, intentó huir saltando una barra que separa el comercio de la avenida, pero perdió el equilibrio y cayó. Fue en ese momento que la médica, quien practica artes marciales, reaccionó rápidamente, lo corrió y, con ayuda de algunos clientes que se encontraban en el lugar, logró reducir al delincuente.

El sujeto fue identificado como Fernando Mansilla, de 25 años, quien fue demorado por los presentes hasta la llegada del personal policial y posteriormente trasladado a la Comisaría 2ª. Se encuentra acusado de robo en grado de tentativa.