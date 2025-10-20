Gustavo Costas palpitó la semifinal con Flamengo: "Seguimos trabajando por el sueño de todos"

El DT de Racing hizo un posteo en redes sociales a días del duelo de la Academia con el Mengao por Copa Libertadores.

Hoy 16:19

Racing Club se prepara para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: la ida de las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, que se disputará este miércoles en el mítico estadio Maracaná. Con la ilusión intacta y el sueño continental más vivo que nunca, Gustavo Costas ya comenzó a palpitar el duelo que podría marcar un antes y un después en el ciclo académico.

“Seguimos trabajando por el sueño de todos los hinchas de Racing. ¡Vamos por una linda semana!”, expresó el entrenador en sus redes sociales, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos. La Academia, que llega a esta instancia tras eliminar a Peñarol en octavos y a Vélez en cuartos, buscará dar otro golpe de autoridad ante el poderoso Mengao, con la gran final de Lima como objetivo en el horizonte.

De cara al duelo de ida, Costas espera contar con Gabriel Rojas, quien se entrenó a la par del grupo el domingo y podría estar disponible para viajar a Brasil. Sin embargo, el técnico también deberá lidiar con varias bajas sensibles: Alan Forneris sufrió un esguince de rodilla izquierda con afectación del ligamento colateral medial, mientras que el arquero Gabriel Arias padece un esguince acromioclavicular derecho.

A las ausencias mencionadas se suma la de Franco Pardo, con una lesión grado tres en el aductor proximal izquierdo, y la de Elías Torres, quien estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas por una rotura de ligamento cruzado anterior.

Pese a los contratiempos, en Avellaneda reina la ilusión. Costas confía en el grupo que lo llevó a ser uno de los cuatro mejores del continente y promete dar pelea ante el campeón brasileño. Racing quiere hacer historia en el Maracaná y dar el primer paso hacia su gran sueño: volver a levantar la Copa Libertadores.