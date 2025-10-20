Termas: liberaron a exempleados por el robó de una caja fuerte a su exjefe

Ambos siguen imputados en la causa. Previamente, habían firmado un reconocimiento del delito ante una escribana y pidieron disculpas al damnificado.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva en el Centro Judicial Termas de Río Hondo, a pedido del Ministerio Público Fiscal, donde se lleva adelante la causa contra Santiago Fernando Jiménez y Javier Ramón “Chaqueño” Romero por el supuesto delito de hurto agravado, en perjuicio del conocido comerciante termense Pedro Martín Rutkevicius.

Vale recordar que dicho suceso ocurrió el pasado 2 de octubre en horas de la madrugada. Jiménez y Romero eran empleados y usaron un duplicado de la llave de acceso. Un tercer involucrado aún es buscado.

La audiencia estuvo encabezada por el Juez Diego Martín Vittar, el Fiscal Coordinador Ignacio Guzmán y Fiscal Emanuel Sabater a cuyo cargo se encuentra la causa, como así también los abogados de ambas partes.

Reconocimiento del delito

Durante la mañana de este lunes, Jiménez y Romero realizaron mediante su defensa, una presentación espontánea de un escrito, refrendado por una escribanía, donde reconocían el delito que se les imputa y pedían perdón a Rutkevicius por la acción tomada y el daño que le produjeron.

Pedro Martín Rutkevicius, el damnificado, diálogo con Diario Panorama y manifestó que: “Acepto las disculpas ofrecidas y dejaré que hagan su trabajo con total tranquilidad”, expresó.

Este escrito a su vez fue presentado ante las autoridades judiciales durante la audiencia, aunque la misma fue rechazada tanto por el Fiscal como por el Juez y el trámite judicial sigue su curso.

Si bien se les otorgó la excarcelación a ambos imputados, esto tomándose en cuenta la falta de riesgo procesal y se les ordenó medidas de comportamiento, como no acercarse a la víctima ni tener contacto por ningún medio con ellos.

En el escrito presentado, los imputados manifiestan:

“Nosotros, Santiago Fernando Jiménez, argentino, de 32 años, con domicilio en Mansupa, Las Termas de Río Hondo, junto a Javier Ramón Romero, domiciliado en barrio nuestra señora de la Paz Primer Pasaje, Las Termas de Río Hondo, reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad en el hecho ocurrido en perjuicio del señor Pedro Martín Rutkevicius, dueño de la distribuidora Yuri Motos, quien resultó víctima de un hurto de una caja fuerte con dinero en efectivo y documentación personal perteneciente a su familia. Expresamos públicamente nuestras más sinceras disculpas al señor Rutkevicius-y-a su familia por el daño material y moral causado. Reconocemos la gravedad de nuestras acciones, nos arrepentimos profundamente de lo sucedido".

A su vez, desde el Ministerio Público Fiscal indicaron a Diario Panorama que el acuerdo firmado entre las partes, no incide en el proceso de la causa y que la misma seguirá el trámite correspondiente.

La firma de los imputados reconociendo el delito:

